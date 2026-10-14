Soroti Krisis BBM di Bali, I Wayan Sudirta DPR Desak Pertamina Segera Normalkan Pasokan dan Evaluasi Sistem Logistik

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Bali Dr. I Wayan Sudirta menyoroti keras kelangkaan Bahan Bakar Minyak(BBM) yang memicu antrean panjang hingga berjam-jam di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Denpasar, Badung, Tabanan dan beberapa Kabupaten lainnya di Bali, dalam beberapa hari terakhir.

Kondisi ini dinilai sangat merugikan aktivitas ekonomi masyarakat dan berpotensi mencoreng citra Bali sebagai destinasi pariwisata internasional.

?Berdasarkan pengecekaan fakta langsung dan laporan di lapangan, antrean kendaraan mengular hingga ke jalan raya dan memicukemacetan parah di sejumlah titik.

"Masyarakat, mulai dari pekerjaharian, pengemudi ojek online, hingga wisatawan, harus kehilangan waktu produktif mereka hanya untuk mendapatkan BBM, ujar Wayan Sudirta yang juga dikenal sebagai Kepala Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Pusat PDI Perjuangan ini dalam keterangannya pada Rabu (14/10).

?"Saya sangat prihatin dan menyayangkan terjadinya krisis pasokan BBM di Bali. Bali adalah etalase pariwisata Indonesia yang mobilitasmasyarakatnya sangat tinggi. Keterlambatan distribusi dengan alasankendala logistik kapal yang bersandar di Terminal Manggis maupunSanggaran tidak boleh menjadi alasan klasik yang terus berulang. Masyarakat kita yang menjadi korban, waktu mereka terbuang, dan ekonomi rakyat kecil terhambat," tegas Wayan Sudirta.

?Meski pihak PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus telah mengonfirmasi bahwa kelangkaan ini disebabkan oleh keterlambatan kapal tanker dan saat ini telah menambah pasokan sebesar 26.200 kiloliter serta mengoperasikan terminal tertentu 24 jam penuh, Sudirta menilai langkah penanganan harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat dan evaluasi menyeluruh.

Terobosan Gubernur Bali Wayan Koster yang menginstruksikan agar seluruh SPBU yang ada di Denpasar dan Badung untuk membuka layanan selama 24 jam memang cukup membantu untuk mengurangi masalah.

Namun, menurut pengelihatan langsung di lapangan, Wayan Sudirta menemukan bahwa sekalipun SPBU beroperasi 24 jam, akan tetapi sebagaian dari SPBU yang ada sudah kehabisan minyak untuk dijual.