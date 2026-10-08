Soroti Outrage Economy, Renaldy Pujiansyah Ingatkan Pentingnya Literasi Digital

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha dan praktisi komunikasi digital Renaldy Pujiansyah menyoroti fenomena Outrage Economy atau ekonomi kemarahan yang dinilai makin relevan seiring berkembangnya media sosial di Indonesia.

Fenomena tersebut menggambarkan bagaimana kontroversi dan respons emosional publik dapat menjadi sumber perhatian yang memiliki nilai ekonomi.

Renaldy mengatakan perkembangan industri konten digital telah membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Namun, sistem monetisasi di sejumlah platform juga berpotensi mendorong sebagian kreator mengangkat isu kontroversial untuk memperoleh perhatian dan meningkatkan interaksi.

“Sekarang perhatian publik punya nilai ekonomi. Satu masalah bisa menjadi banyak konten, mengundang perdebatan, bahkan berpotensi menjadi sumber penghasilan. Kami perlu memahami bagaimana sistem ini bekerja agar tidak mudah terbawa emosi,” kata Renaldy.

Menurut dia, fenomena Outrage Economy bukan hal baru dalam ekosistem media digital. Pada 2017, kolumnis Rafael Behr melalui The Guardian mengulas siklus provokasi dan kemarahan yang menjadi bagian dari dinamika bisnis media digital, termasuk dalam konteks politik Amerika Serikat.

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Dinamika ekonomi perhatian juga mulai terlihat di Indonesia, antara lain melalui fenomena akun centang biru di platform X hingga konten affiliate yang menggunakan judul atau isu populer untuk menarik interaksi sebelum mengarahkan pengguna ke tautan produk.

Renaldy menilai monetisasi melalui media sosial bukan persoalan selama dilakukan secara bertanggung jawab.