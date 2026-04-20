Soroti Pemain Dewa United, Pelatih Persib: Harus Waspada 90 Menit
jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung mengincar tiga poin di kandang Dewa United, demi menjaga kans juara BRI Super League 2025/26.
Pertandingan pekan ke-28 tersebut akan digelar di Banten International Stadium (BIS) pada Senin (20/4/2026) malam.
Marc Klok cs menaruh kewaspadaan pada skuad asuhan Jan Olde Riekerink yang terkenal dengan pertahanan kokohnya.
Pelatih Persib, Bojan Hodak mengatakan, Dewa United punya segudang pemain berkualitas yang bisa jadi ancaman.
Alex Martins dengan torehan 14 golnya, Alexis Messidoro, Ivar Jenner, Hugo 'Jaja' Gomes, hingga dua eks bintang Persib, Nick Kuipers dan Edo Febriansah, adalah nama-nama yang berpeluang merepotkan pertahanan Persib.
Namun begitu, dia tidak mau anak asuhnya hanya fokus pada sebagian pemain saja.
Menurutnya, seluruh penggawa Dewa United yang diturunkan malam nanti adalah ancaman yang berbahaya.
"Kami tidak bisa memberikan perhatian khusus hanya pada satu pemain karena mereka punya lima atau enam pemain bagus yang bisa menentukan hasil pertandingan kapan saja," kata Bojan Hodak.
- Bentrok Dua Gaya di Banten! Dewa United Siap Uji Rekor Sempurna Persib
- Ancaman Nyata Dewa United buat Persib, Jan Olde Singgung Persaingan Melawan Tim Papan Atas
- Umuh Muchtar Minta Persib Wajib Menang 6 Laga, Demi Amankan Gelar Juara
- Demi Gelar Juara, Persib Wajib Menang 6 Laga Terakhir
- Sesalkan Laga Kontra Dewa United Tanpa Penonton, Haji Umuh: Persib Dirugikan
- Tak Takut Rekor Persib, Dewa United Kirim Warning dari Banten