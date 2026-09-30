Soroti Penegakan Hukum, Rudyono Darsono Sampaikan Pesan Terbuka kepada Prabowo
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Dr. Rudyono Darsono menyampaikan pesan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pesan tersebut, Rudyono menyoroti kondisi penegakan hukum dan peradilan di Indonesia.
Dia juga meminta Presiden Prabowo melakukan perbaikan yang nyata dan tegas.
Pesan terbuka itu disampaikan Rudyono sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi hukum di Indonesia.
Dia meyakini Presiden Prabowo tidak hanya mengetahui persoalan penegakan hukum, tetapi juga pernah merasakan proses hukum dan peradilan di Indonesia.
“Bapak Presiden, kami yakin bapak bukan cuma tahu, tapi juga pernah merasakan, proses penegakan hukum dan peradilan yang sangat buruk, bahkan sudah mulai membusuk,” tulis Rudyono dalam pesan terbukanya yang diterima JPNN.com, Rabu (30/9).
Rudyono kemudian mengangkat persoalan yang dihadapi masyarakat dalam menjalani proses hukum.
Menurut dia, masyarakat pada akhirnya harus mengikuti berbagai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
Ketua Dewan Pembina Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Rudyono Darsono merespons kondisi penegakan hukum dengan menyampaikan pesan terbuka kepada Prabowo
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