Soroti Penetapan Tersangka Masinis, Pengamat Minta Aparat Periksa Pejabat DJKA

jpnn.com, JAKARTA - Penetapan masinis KA Argo Bromo Anggrek sebagai tersangka dalam kecelakaan dengan KRL di Bekasi Timur menuai sorotan.

Pasalnya, hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengungkap adanya sejumlah persoalan sistem keselamatan perkeretaapian.

KNKT menemukan enam faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan, antara lain tidak teridentifikasinya kondisi hazard pada hubungan persinyalan Bekasi–Bekasi Timur, persoalan komunikasi dalam kondisi darurat, koordinasi antar-pengendali perjalanan kereta, visibilitas sinyal, prosedur pengereman darurat, serta pelatihan masinis.

Pengamat kebijakan publik Adib Miftahul menilai aparat penegak hukum perlu melihat kecelakaan tersebut secara utuh dan tidak hanya menggunakan pendekatan human error.

“Kalau hasil investigasi KNKT menemukan persoalan pada sistem persinyalan, desain, prosedur, komunikasi dan tata kelola keselamatan, maka penyidikan jangan berhenti pada orang yang berada di kabin masinis. Harus ditelusuri siapa yang bertanggung jawab memastikan sistem tersebut aman sebelum digunakan,” kata dia.

Menurut Adib yang juga dosen Fisip Unis menilai masinis memang harus dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti secara hukum melakukan pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan.

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Namun, pada saat yang sama, aspek tanggung jawab struktural dan regulator juga harus diperiksa apabila ditemukan kelalaian dalam desain, pengujian, pengawasan, pemeliharaan maupun penerapan sistem keselamatan.

“Ini bukan soal membela masinis atau menyalahkan institusi tertentu. Ini soal fairness dalam penegakan hukum. Kalau ada kesalahan manusia, proses hukum berjalan. Tetapi kalau ada kegagalan sistem, harus ada pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan sistem tersebut,” ujar Adib.