JPNN.com » Nasional » Lingkungan » Soroti Pengelolaan Lingkungan, Hasto PDIP: Tidak Ada yang Senang Diterpa Bencana

Soroti Pengelolaan Lingkungan, Hasto PDIP: Tidak Ada yang Senang Diterpa Bencana

Soroti Pengelolaan Lingkungan, Hasto PDIP: Tidak Ada yang Senang Diterpa Bencana
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di area patung Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (6/2). Foto: Aristo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut tak ada satu pun pihak yang senang ketika Indonesia diterpa bencana seperti terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Hal demikian dikatakan Hasto saat acats pemberian apresiasi bagi sukarelawan kesehatan yang menjalankan misi kemanusiaan di Sumatra.

“Apakah kita senang menghadapi bencana? Tentu saja tidak," kata Hasto dalam pidatonya saat acara di Sekolah Partai, Jakarta, Jumat (13/2).

Dia mengatakan bencana seharusnya dimaknai sebagai teguran bagi semua pihak mengevaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan.

"Persoalan bencana ini merupakan suatu teguran bagi kita semua yang telah membiarkan bumi kita menderita melalui kebijakan-kebijakan yang salah di masa lalu,” kata Hasto di hadapan ratusan sukarelawan kesehatan.

Hasto menuturkan PDIP melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) sudah menunjukkan konsistentensi mengusung agenda Politik Ekologi. 

Misalnya, kata dia, PDIP membuat Gerakan Merawat Pertiwi yang meliputi penjagaan hutan, sungai, hingga disiplin tata ruang demi mencegah dampak bencana.

"Kami mengusung politik ekologi agar dengan menjaga kelestarian lingkungan dan hutan-hutan kita, kami menyelamatkan bumi agar bumi menyatukan kita,” lanjut Hasto.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut bencana seharusnya dimaknai sebagai teguran untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan.

