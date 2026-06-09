Soroti Polemik Pemilihan Ketum HIPMI, Rhenald Kasali Minta Senior Tak Ikut Campur

jpnn.com, JAKARTA - Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Indonesia (UI) Rhenald Kasali, menyoroti mundurnya tiga kandidat calon Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dalam proses pemilihan.

Sorotan tersebut disampaikan Rhenald menyusul dinamika yang muncul dalam tahapan pemilihan calon Ketua Umum HIPMI yang belakangan menjadi perhatian publik.

Menurut dia, proses pemilihan pemimpin organisasi pengusaha muda itu semestinya dapat menjadi contoh praktik demokrasi yang sehat dan menjunjung prinsip meritokrasi.

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"Beberapa hari yang lalu itu ada debat Caketum yang diwarnai dengan pengunduran diri. Ini pemilihan calon ketua umum Hipmi, anak-anak muda, calon pemimpin bangsa," kata Rhenald, melalui akun Instagram pribadinya, dikutip pada Selasa (9/6).

Dia menilai HIPMI memiliki posisi penting dalam mencetak kader-kader pemimpin yang kemudian berkiprah di berbagai sektor, termasuk dunia usaha dan pemerintahan.

Karena itu, kata dia, setiap proses pemilihan di dalam organisasi tersebut perlu dijaga agar berlangsung secara terbuka dan adil.

"Hari ini kita menyaksikan banyak sekali sekarang mulai berkiprah di jajaran kepemimpinan nasional. Itu adalah satu proses yang sekarang sangat diminati oleh anak muda. Tapi ketika tiga calon mengundurkan diri, ini kan menjadi pertanyaan besar," ujarnya.

Rhenald menduga polemik yang muncul tidak terlepas dari adanya campur tangan pihak-pihak tertentu yang berupaya memengaruhi jalannya pemilihan.