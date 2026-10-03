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Soroti Reshuffle Kabinet, Komisi I DPR: Bagian Evaluasi Agar Pemerintahan Lebih Efektif

Soroti Reshuffle Kabinet, Komisi I DPR: Bagian Evaluasi Agar Pemerintahan Lebih Efektif
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Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (22/4/2026). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai perombakan (reshuffle) kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto merupakan bagian dari evaluasi strategis dan penataan birokrasi pemerintahan.

Menurut dia, Presiden tentu memiliki pertimbangan dalam menentukan siapa yang dinilai mampu membantu menjalankan agenda pemerintahan dan mencapai target yang telah ditetapkan.

"Yang penting setelah pergantian ini adalah bagaimana pemerintahan dapat bergerak makin efektif," kata Dave di Jakarta, Sabtu.

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Selanjutnya, dia mengatakan konsolidasi antarlembaga setelah pejabat-pejabat baru dilantik adalah hak yang penting agar program-program prioritas pemerintah dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan terukur, serta memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat.

Namun, dia mengatakan para pejabat yang baru dilantik perlu diberikan kesempatan untuk bekerja dan membuktikan kemampuannya.

Penilaian terhadap seorang pejabat tidak cukup hanya melihat latar belakang atau jabatan sebelumnya, tetapi juga kompetensi, integritas, kemampuan memimpin, dan hasil kerja setelah menerima amanah.

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Maka dari itu, dia menyatakan reshuffle ini tidak boleh hanya sekadar pergantian orang, tetapi harus menjadi momentum untuk memperkuat kinerja pemerintahan.

Para pejabat yang baru dilantik perlu segera bekerja dan menunjukkan capaian yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Anggota DPR Dave Laksono menilai reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo merupakan bagian dari evaluasi strategis dan penataan birokrasi pemerintahan.

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