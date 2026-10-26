Soroti Sengketa Lisensi Sekolah Asing, Effendi Gazali: Jangan Sekadar Jual Label Internasional

jpnn.com, JAKARTA - Pakar komunikasi Effendi Gazali berharap persoalan pendidikan dan dokumen kelulusan menjadi pengingat pentingnya pengawasan terhadap lembaga pendidikan dengan legalitas yang sah.

Lembaga pendidikan tidak boleh sekadar menjual label 'internasional' jika tidak dibentengi legalitas yang sah.

“Saat saya ke Amerika, ada sekolah yang cuma TK saja, tetapi di Indonesia, sekolah itu menawarkan TK sampai SMA. Ini izinnya bagaimana, lulusannya bagaimana?” ucap Effendi dalam keterangannya, pada Senin (26/10).

Sorotan tersebut relevan dengan kasus yang saat ini berkembang mengenai HighScope Indonesia yang berganti nama menjadi Eco Social Tech School, terutama mengenai ruang lingkup lisensi, kewenangan memberikan sublisensi, serta dasar kerja sama dengan Lembaga Pendidikan Asing (LPA).

HighScope Indonesia berdiri sejak 1996 dan telah berkembang menjadi jaringan dengan 15 lokasi sekolah.

Setelah persoalan sublisensi mencuat, empat cabang disebut memisahkan diri dan beralih menggunakan kurikulum International Baccalaureate (IB), mengikuti arahan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

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Persoalan sublisensi juga menjadi bagian dari sengketa HighScope Rancamaya yang melibatkan Yayasan Perintis Pendidikan Belajar Aktif (YPPBA), PT RDA Mangun Karsa atau yang dulu bernama PT High Scope Indonesia dan Yayasan Bina Tunas Abadi.

Perkara tersebut tercatat pada tingkat kasasi Mahkamah Agung dengan Nomor 2514 K/Pdt/2026, yang pada intinya bahwa YPPBA dan PT HighScope Indonesia tidak mempunyai kewenangan memberikan sublisensi pada pihak lain.