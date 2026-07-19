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Soroti Upah Buruh, Martin Triadmaja Raih Doktor Hukum di Universitas Pancasila

Soroti Upah Buruh, Martin Triadmaja Raih Doktor Hukum di Universitas Pancasila
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Soroti upah buruh, Martin Triadmaja resmi menyandang gelar Doktor Hukum di Universitas Pancasila. Foto Mesya/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Fakultas Hukum Universitas Pancasila kembali menorehkan prestasi akademik, dengan meluluskan doktor baru pada Program Doktor Ilmu Hukum.

Martin Triadmaja Hendriadi resmi meraih gelar doktor dengan predikat cumlaude setelah berhasil mempertahankan disertasinya, dalam ujian promosi doktor yang digelar secara terbuka pada Sabtu (18/7/). 

Disertasinya berjudul "Rekonstruksi Pengaturan Upah Minimum dalam Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023".

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Penelitian tersebut menyoroti pentingnya membangun sistem pengaturan upah minimum yang memberikan kepastian hukum, sekaligus menjamin keadilan bagi pekerja maupun pengusaha.

Sidang promosi dipimpin Rektor Universitas Pancasila, Prof. Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M., yang juga bertindak sebagai Ketua Sidang. Martin didampingi tim promotor yang terdiri atas Prof. Dr. Adnan Hamid, Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., dan Dr. Kukuh Komandoko, S.II., M.Kn. 

Sejumlah akademisi senior juga turut hadir sebagai penguji sehingga diskusi ilmiah berlangsung dinamis dan mendalam.

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Dalam sambutannya, Prof. Adnan Hamid mengapresiasi dedikasi promovendus selama menempuh pendidikan doktoral.

Keberhasilan tersebut mencerminkan kualitas akademik sekaligus komitmen dalam mengembangkan ilmu hukum.

Soroti upah buruh, Martin Triadmaja resmi menyandang gelar Doktor Hukum di Universitas Pancasila

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