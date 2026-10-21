Sosial Affiliator Kembangkan Pemasaran Digital untuk Perluas Distribusi Barang

jpnn.com, JAKARTA - Sosial Affiliator, bagian dari ekosistem Akademi Mantra Digital, mengembangkan sistem pemasaran berbasis afiliasi untuk memperluas distribusi produk kesehatan dan kebugaran melalui jaringan mitra digital.

Model bisnis ini menggabungkan pemasaran produk, pemanfaatan teknologi digital, dan skema bagi hasil bagi mitra yang terlibat dalam kegiatan promosi serta penjualan.

Pendiri Akademi Mantra Digital Suhendi Iskandar mengatakan Sosial Affiliator dikembangkan untuk menghubungkan produsen dengan jaringan pemasaran yang lebih luas melalui sistem afiliasi yang terstruktur.

Menurut dia, pendekatan tersebut memungkinkan mitra memanfaatkan media sosial dan jaringan komunitas untuk memperkenalkan produk kepada calon konsumen.

“Kami memberikan keunggulan berupa pola marketing digital terstruktur untuk produk-produk unggulan kami, seperti produk Mantra Formula, dengan skema bagi hasil dan pemanfaatan sistem afiliasi yang adil dan memberdayakan,” ujarnya, Rabu (21/10).

Suhendi mengatakan sistem tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan membangun ekosistem bisnis yang menghubungkan pengembangan produk, distribusi, dan pemberdayaan mitra.

Dalam pengembangannya, Sosial Affiliator berfokus pada pemasaran produk dari Mantra Formula, salah satu lini usaha dalam ekosistem Akademi Mantra Digital.

Saat ini, Mantra Formula memiliki dua produk fisik, yakni Curcuminoz dan Askafit, yang dipasarkan sebagai produk kesehatan dan kebugaran. Kedua produk tersebut menjadi bagian dari kegiatan distribusi melalui jaringan afiliator yang memanfaatkan berbagai saluran pemasaran digital.