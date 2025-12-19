Sosialisasi 4 Pilar MPR, Ibas Tegaskan Peran Ibu sebagai Fondasi Keluarga & Kekuatan Bangsa

jpnn.com, MAGETAN - Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menegaskan peran ibu sebagai fondasi keluarga dan kekuatan bangsa.

Penegasan itu disampaikannya dalam Silaturahmi Kebangsaan dan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI bertema 'Ibu Pilar Utama Keluarga, Penopang Bangsa' bersama warga Desa Sukowidi di Kabupaten Magetan, Jawa Timur.

Dalam pertemuan yang juga merupakan peringatan Hari Ibu Nasional pada 22 Desember mendatang, Ibas mengajak masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan dan makan bergizi gratis sebagai upaya menjaga kualitas hidup keluarga, khususnya ibu dan anak, sekaligus mendorong perlindungan bagi petani melalui stabilitas harga dan dukungan irigasi.

Ibas yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR menegaskan pembangunan yang adil harus dirasakan hingga tingkat desa, termasuk pemerataan infrastruktur dasar.

Menurut Ibas, kehadiran negara yang adil hingga tingkat desa melalui penguatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan merupakan hal yang terpenting.

Ibas menyampaikan komitmen Partai Demokrat untuk mengawal aspirasi warga agar pembangunan jalan dan konektivitas desa di Magetan terus ditingkatkan, sehingga tidak tertinggal dibandingkan daerah lain di sekitarnya.

“Keadilan pembangunan harus kita perjuangkan bersama. Jalan desa yang semakin rapi, terbangun, dan saling terkoneksi adalah bagian dari keadilan sosial,” tegas Ibas, dikutip Jumat (19/12).

Alumnus S3 IPB University tersebut juga mengingatkan Indonesia adalah negara besar dengan 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan lebih dari 280 juta penduduk, yang tetap dipersatukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).