Sosialisasi KPP Dorong Akselerasi Program 3 Juta Rumah di Tangerang

jpnn.com, TANGERANG - Pemerintah terus mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah dalam RPJMN 2025–2029 melalui sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) yang digelar di Tangerang.

Program pembiayaan ini menjadi komitmen bank Mandiri dalam mempercepat pemerataan akses pembiayaan perumahan di Tanah Air.

Sosialisasi yang terselenggara berkat sinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tersebut dihadiri lebih dari 875 peserta dari berbagai rantai sektor perumahan.

Tercatat lebih dari 315 pelaku usaha penyedia suplai, seperti developer, kontraktor, dan toko bahan bangunan, serta lebih dari 260 pelaku usaha mikro dari sisi permintaan.

Bank Mandiri menilai komposisi peserta tersebut mencerminkan penguatan ekosistem perumahan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Melalui sosialisasi ini, bank berlogo pita emas itu menegaskan perannya dalam memperluas akses pembiayaan sektor perumahan, termasuk bagi UMKM.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Henry Panjaitan, menyampaikan bahwa dukungan terhadap penyaluran KPP merupakan langkah strategis memperkuat sektor perumahan secara inklusif.

Menurutnya, fasilitas KPP tak hanya menyokong pelaku konstruksi dan pengembang, tetapi juga memberdayakan UMKM melalui pembiayaan yang terjangkau dan terstruktur.