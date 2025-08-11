Sosialisasi PanCEK Dorong Budaya Antikorupsi di Lingkungan BUMN

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), anggota Holding Asuransi dan Penjaminan Indonesia Financial Group (IFG), menggelar Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Antikorupsi secara hybrid di Jakarta, Senin (11/8).

Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen perusahaan mewujudkan tata kelola yang bersih dan berintegritas.

Direktur Utama Askrindo M. Fankar Umran menyampaikan, kegiatan tersebut bertujuan memperkuat penerapan prinsip antikorupsi serta menjadikan pengendalian gratifikasi sebagai bagian dari sistem manajemen integritas.

Baca Juga: Puluhan Insan Pegadaian Ikuti Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi dari KPK

"Kami menyambut baik Panduan Cegah Korupsi (PanCEK) yang disusun KPK. PanCEK menjadi pelengkap strategis bagi sistem yang sudah kami bangun, termasuk ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP) yang telah kami terapkan,” ujarnya.

Sosialisasi menghadirkan Kepala Satgas II Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU) KPK, Roro Wide Sulistyowati, yang memaparkan strategi pengendalian gratifikasi serta mekanisme pelaporan dugaan tindak korupsi di lingkungan BUMN.

Askrindo menilai materi tersebut penting untuk memperkuat pemahaman karyawan terhadap risiko gratifikasi dan upaya pencegahannya.

Baca Juga: Askrindo Ukur Dampak Program Pendidikan PKBM ZIONA Lewat SROI

Direktur Kepatuhan, SDM, & MR Askrindo, R. Mahelan Prabantarikso, menegaskan pentingnya membangun budaya integritas mulai dari individu.

“Keberhasilan pencegahan korupsi tercapai saat seluruh insan perusahaan memiliki kesadaran dan keberanian menolak serta melaporkan gratifikasi. Ini bukan sekadar regulasi, tapi fondasi budaya yang harus dijaga bersama,” tegasnya.