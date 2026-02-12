Sosis Tom Yum Pertama di Indonesia Hadir dengan Konsep Menyegarkan

jpnn.com, JAKARTA - Kanzler kembali menghadirkan inovasi melalui peluncuran varian terbaru Sosis Tom Yum, yang resmi diperkenalkan dalam acara bertajuk Festival Sosis Jam 3 di Anjungan Sarinah, Jakarta, pada 5–8 Februari 2026.

Festival ini menjadi momen perdana bagi masyarakat untuk mencicipi cita rasa baru sekaligus merasakan pengalaman menikmati sosis dengan konsep yang berbeda.

Mengambil lokasi di Sarinah sebagai ruang publik ikonik, Kanzler menghadirkan vending machine sosis terbesar sebagai pusat aktivitas festival.

Melalui konsep ini, Kanzler mengajak generasi urban dan Gen Z untuk berhenti sejenak dari rutinitas, serta menikmati momen segar di tengah padatnya aktivitas harian.

Senior Brand Manager Kanzler, Fransisca Sheilla Xavera, menjelaskan bahwa Sosis Tom Yum menjadi varian pertama di Indonesia yang mengusung cita rasa khas Thailand.

“Kanzler Singles menghadirkan perpaduan rasa segar, gurih, dan sedikit pedas. Varian ini diposisikan sebagai ‘Nyegerin di Jam 3’, waktu yang identik dengan rasa lelah dan menurunnya fokus,” ujarnya.

Untuk memperkuat pengalaman menikmati produk, Kanzler memperkenalkan ritual Sobek, Seruput, Segar (S3).

Pengunjung diajak menyobek kemasan, menyeruput saus Tom Yum, lalu menggigit sosis, sehingga menciptakan momen sederhana yang dikemas menjadi pengalaman menyenangkan.