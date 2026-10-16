Sosok AKBP Roby Heri Saputra yang Hilang Jabatan Gegara Perselingkuhan Berujung Aborsi

jpnn.com - AKBP Roby Heri Saputra (RHS) kehilangan jabatan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat setelah dijatuhi sanksi etik oleh institusi Polri.

Bidpropam Polda Metro Jaya telah melaksanakan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap AKBP RHS.

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, sidang KKEP menyatakan AKBP Roby Heri terbukti melanggar kode etik Profesi Polri.

"Yang bersangkutan dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri tentang perbuatan tercela dan menurunkan harkat martabat Polri," kata Kombes Budi di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

AKBP Roby disebut melanggar Pasal 8, Pasal 8 huruf c angka 3, serta Pasal 13 huruf f Perpol Nomor 7 Tahun 2022.

Adapun, Pasal 13 huruf f Perpol Nomor 7 Tahun 2022 berbunyi, "Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kepribadian dilarang melakukan perzinaan dan/atau perselingkuhan".

Budi mengatakan sidang Komisi Kode Etik Profesi menjatuhkan sanksi berupa pernyataan perbuatan tercela, kewajiban menyampaikan permohonan maaf serta lisan dan tertulis.

Selain itu, perwira menengah dengan dua melati di pundak itu juga harus menjalani penempatan pada tempat khusus.