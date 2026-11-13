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Sosok Ideal Wapres

Oleh: Said Abdullah - Ketua DPP PDI Perjuangan

Sosok Ideal Wapres
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Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah. Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com - Gibran Rakabuming Raka telah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil Presiden Indonesia.

Dengan demikian, jabatan wakil presiden kosong.

Sesuai ketentuan, ayat 2 pasal 8 UUD 1945, dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.

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Itu artinya sebelum 12 Januari 2027 kita sudah pasti memiliki wakil presiden baru.

Sesuai konstitusi di atas, presidenlah yang memegang mandat untuk menentukan calon wakil presiden.

Itu artinya, pemilihan wakil presiden nanti dalam kerangka rezim pemerintahan, bukan rezim pemilu.

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Karena presiden yang berwenang mengajukan calon, maka presiden pula yang memahami kebutuhan sosok wapres yang diinginkan oleh beliau.

Karena mekanisme pemilihan dalam kerangka rezim pemerintahan, presiden dapat memilih calon wapres bisa berasal darimanapun, baik dari tokoh di dalam koalisi pemerintahan, maupun sosok dari luar koalisi beliau, bahkan tokoh yang sama sekali tidak berasal dari kelompok politik, seperti kelompok profesional, teknokrat, ulama maupun budayawan.

Dari ketiga opsi tersebut, idealnya calon wapres dari kelompok politik, tetapi bisa memiliki bonding penuh dengan presiden.

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