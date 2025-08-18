menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » IGK Manila di Mata Erick Thohir

IGK Manila di Mata Erick Thohir

IGK Manila di Mata Erick Thohir
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bapak Wushu Indonesia IGK Manila ditemui usai Manager Meeting cabang olahraga wushu PON XXI Aceh-Sumut di GOR Disporasu, Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu (11/9/2024). ANTARA/Fathur Rochman

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya IGK Manila.

IGK Manila yang memiliki nama lengkap I Gusti Kompyang Manila tutup usia di Jakarta pada Senin.

“Saya kehilangan sahabat sekaligus mentor yang loyal dan pekerja keras. Kami pernah bekerja sama saat di Persija dan membawa juara tahun 2001,” tulis Erick Thohir melalui akun X resminya.

Baca Juga:

IGK Manila yang lahir di Singaraja, Bali, pada 1942 merupakan salah satu tokoh legendaris di sepak bola Indonesia.

“Beliau juga pernah berjasa saat menjadi manajer timnas Indonesia ketika juara SEA Games tahun 1991,” kata Erick.

“Terima kasih untuk seluruh kontribusi yang telah diberikan kepada sepak bola Indonesia, Pak Jenderal IGK Manila,” tutup cuitan itu.

Baca Juga:

Purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal itu merupakan manajer timnas Indonesia saat tim Merah-Putih memenangi medali emas SEA Games 1991 di Manila.

Pencapaian itu sempat gagal disamai generasi-generasi penerus, sebelum akhirnya timnas Indonesia berhasil kembali meraih medali emas pada SEA Games 2023 di Kamboja.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya IGK Manila.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI