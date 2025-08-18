Sosok IGK Manila: Legenda Sepak Bola, Politikus, dan Purnawirawan TNI
jpnn.com, JAKARTA - I Gusti Kompyang (IGK) Manila meninggal dunia di Jakarta, Senin.
Tokoh olahraga yang merupakan purnawirawan militer dan pengurus di Partai NasDem itu meninggal di Rumah Sakit Bunda dan akan diberangkatkan menuju ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta.
"Bersama ini, kami sampaikan berita duka. Telah berpulang ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Mayor Jenderal (Purn) I Gusti Kompyang (IGK) Manila," kata Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim.
Dia mengatakan jenazah akan disemayamkan di Aula Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem di kawasan Pancoran, Jakarta, guna memberikan kesempatan bagi keluarga, sahabat, dan kerabatnya untuk menyampaikan penghormatan terakhir.
"Jenazah akan dibawa menuju Aula ABN dan diperkirakan tiba pukul 14.00 WIB, Senin, 18 Agustus 2025," kata dia.
Pada Rabu (20/8) pukul 11.00 WIB, jenazah akan diberangkatkan dari ABN menuju RS Gatot Soebroto untuk prosesi kremasi.
Sebelum pemberangkatan kremasi, akan dilaksanakan upacara kebesaran di ABN sebagai penghormatan atas jasa dan pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara.
"Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menerima seluruh amal ibadah almarhum, mengampuni segala khilaf, dan memberikan tempat terbaik di sisi-Nya," kata dia.
Tokoh olahraga yang merupakan purnawirawan militer dan pengurus di Partai NasDem IGK Manila meninggal dunia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Berita Duka, Mayjen TNI (Purn) IGK Manila Meninggal Dunia
- TNI Berhasil Kirim Bantuan Logistik ke Jalur Gaza Tepat pada Momen HUT RI
- Lihat Nih, Pangdam 1 Bukit Barisan Dikalahkan Para Prajurit saat Lomba Bakiak
- Baku Tembak di Papua, TNI Lumpuhkan Delapan Anggota OPM di Tiga Lokasi
- Soal Tambang Ilegal, Prabowo Beri Peringatan Buat Para Jenderal & Kader Gerindra
- BULOG Gaspol Salurkan Bantuan Pangan dan Gelar GPM Secara Serentak di Papua