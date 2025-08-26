Sosok Indroyono, Dubes RI untuk AS Pilihan Prabowo, Pernah Jadi Menteri Era Jokowi, Kariernya Gemilang
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Dwisuryo Indroyono Soesilo sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Amerika Serikat.
Pelatinkan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (25/8) kemarin.
Lalu, siapakah Indroyono?
Indroyono lahir Bandung Jawa Barat, pada 27 Maret 1955. Dia menempuh pendidikan sarjana di Institut Teknologi Bandung jurusan Teknik Geologi.
Lalu, Indroyono melanjutkan magister di Universitas Michigan, Amerika Serikat, Jurusan Remote Sensing atau Penginderaan Jauh.
Tak hanya itu, dia menempuh pendidikan doktor di Universitas Iowa, Amerika Serikat, jurusan Geologic Remote Sensing/Geologi Penginderaan Jauh.
Karier sebelum menjadi dubes
Karier Indroyono terbilang gemilang.
Presiden Prabowo Subianto melantik Dwisuryo Indroyono Soesilo sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Amerika Serikat. Inilah perjalanan kariernya sebelum jadi dubes,
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- HNW Apresiasi Inisiatif Presiden Prabowo Rencana Bentuk Kementerian Haji dan Umrah
- Masih Ada Atasan Irvian Bobby yang Dibidik KPK, Siapa ya?
- Prabowo Beri Tanda Jasa untuk Para Tokoh, dari Jenderal Hoegeng hingga Seskab Teddy
- Prabowo Lantik Kepala Badan Industri Mineral, Brian Yuliarto Rangkap Jabatan
- AHY Terima Bintang Mahaputera Utama, Bendum Demokrat: Terima Kasih, Pak Prabowo
- Puan, Muzani, hingga Dasco Terima Tanda Jasa Kehormatan dari Prabowo