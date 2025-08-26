menu
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Sosok Indroyono, Dubes RI untuk AS Pilihan Prabowo, Pernah Jadi Menteri Era Jokowi, Kariernya Gemilang

Presiden Prabowo Subianto telah melantik Dwisuryo Indroyono Soesilo (tengah) sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Amerika Serikat. FOTO: ANTARA/Asprilla Dwi Adha/nz

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Dwisuryo Indroyono Soesilo sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Amerika Serikat.

Pelatinkan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (25/8) kemarin.

Lalu, siapakah Indroyono?

Indroyono lahir Bandung Jawa Barat, pada 27 Maret 1955. Dia menempuh pendidikan sarjana di Institut Teknologi Bandung jurusan Teknik Geologi.

Lalu, Indroyono melanjutkan magister di Universitas Michigan, Amerika Serikat, Jurusan Remote Sensing atau Penginderaan Jauh.

Tak hanya itu, dia menempuh pendidikan doktor di Universitas Iowa, Amerika Serikat, jurusan Geologic Remote Sensing/Geologi Penginderaan Jauh.

Karier sebelum menjadi dubes

Karier Indroyono terbilang gemilang.

Presiden Prabowo Subianto melantik Dwisuryo Indroyono Soesilo sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Amerika Serikat. Inilah perjalanan kariernya sebelum jadi dubes,

