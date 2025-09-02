Sosok Inspiratif di Bidang Kecantikan, dr. Ayu Widyaningrum Raih Gelar Kehormatan

jpnn.com, JAKARTA - Dokter estetika sekaligus sosok inspiratif di bidang kesehatan dan kecantikan, dr. Ayu Widyaningrum kembali meraih prestasi membanggakan.

Kali ini, dia resmi mendapatkan gelar kehormatan dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dengan sebutan Kanjeng Mas Ayu dr. Ayu Widianingsri.

Penganugerahan gelar tersebut berlangsung khidmat di Keraton Solo Hadiningrat, dihadiri oleh keluarga, kerabat, serta sejumlah tamu undangan.

Gelar kehormatan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dr. Ayu dalam memberikan kontribusi positif, tidak hanya di dunia kesehatan dan estetika, tetapi juga dalam upaya pelestarian budaya dan nilai luhur bangsa.

“Penganugerahan ini adalah sebuah kehormatan sekaligus amanah bagi saya untuk terus berkarya, mengabdi, serta menjaga nilai-nilai budaya yang kita miliki,” ungkap dr. Ayu Widyaningrum dalam keterangan resmi, Selasa (2/9).

Dikenal sebagai sosok profesional sekaligus aktif di berbagai kegiatan sosial, dr. Ayu berharap gelar itu dapat terus memotivasi.

Dia ingin terus memberikan manfaat bagi masyarakat luas, terutama dalam bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, serta pelestarian budaya Jawa.

Dengan gelar kehormatan itu, dr. Ayu Widyaningrum tidak hanya makin meneguhkan kiprahnya sebagai dokter estetik ternama, tetapi juga sebagai tokoh yang membawa semangat kebudayaan dan pengabdian kepada bangsa. (ded/jpnn)