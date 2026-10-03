Sosok Irjen Roberto GM Pasaribu yang Ditunjuk Jadi Kadiv TIK Polri Baru
jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto turut melakukan rotasi posisi Kadiv TIK Polri di awal masa kepemimpinannya.
Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.
Lewat surat itu, dia menunjuk Irjen Roberto GM Pasaribu untuk menggantikan Irjen Slamet Uliandi yang akan ditugaskan di luar struktur Polri.
Pria kelahiran Mei 1979 itu tercatat lulus dari Akademi Kepolisian pada 2000. Kiprahnya sebagai anggota Bhayangkara banyak berada di bidang reserse.
Roberto diketahui pernah menjabat sebaga Kasubdit IV Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada 2019.
Tahun berikutnya, dia ditunjuk menjadi Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Pada 2021, Roberto kemudian dipercaya menjadi Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Yogyakarta.
Dua tahun berselang, dia kembali dimutasi untuk mengisi jabatan sebagai Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta. Roberto kemudian ditunjuk menjadi Direktur Reserse Kriminal Siber Polda Metro Jaya pada tahun 2024.
Di 2026, dia kemudian mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Brigjen sebagai pati Bareskrim Polri. Pada tahun yang sama, dia mendapat penugasan pada BNPT sebelum dipercaya menjadi Kadiv TIK Polri. (cuy/jpnn)
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Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menunjuk Irjen Roberto GM Pasaribu menjadi Kadiv TIK Polri.
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
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