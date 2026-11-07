Sosok Natasha Olivia Aliza, Satu-satunya Lulusan Terbaik Magister Kenotariatan UNTAR

jpnn.com, JAKARTA - Natasha Olivia Aliza, S.H., M.Kn. berhasil mengukuhkan dirinya sebagai satu-satunya lulusan terbaik pada program studi Magister Kenotariatan (M.Kn.) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (UNTAR) dengan raihan predikat akademik yang sempurna.

Pencapaian luar biasa ini menjadi bukti nyata ketajaman berpikir dan ketelitian riset yang ditunjukkan Natasha selama menempuh studi di salah satu institusi hukum swasta terkemuka di Indonesia tersebut.

Ia dinilai sukses melewati standar kualifikasi tinggi yang ditetapkan oleh civitas akademika UNTAR, khususnya dalam ujian ketat terkait teori hukum keperdataan, pertanahan, hingga hukum korporasi.

?Keberhasilan ini bukan sekadar gelar kehormatan, melainkan bukti nyata dari konsistensi, ketelitian riset, dan penguasaan mendalam terhadap teori hukum keperdataan, pertanahan, dan hukum korporasi yang diujikan secara ketat oleh civitas akademika UNTAR.

Selama masa perkuliahan, Natasha dikenal menonjol dalam analisis yuridis serta penulisan karya ilmiah. Kemampuan ini menjadi modal penting dalam menguasai program studi M.Kn. UNTAR yang terkenal menuntut ketepatan analisis tinggi dalam merancang dokumen hukum preventif.

?Prestasi akademis yang diraih dengan predikat sempurna ini tidak hanya menjadi gelar kehormatan pribadi bagi Natasha, tetapi juga mengukir catatan rekor intelektual baru di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

?Natasha berhasil menyelesaikan seluruh beban studi dan riset thesis dengan capaian nilai tertinggi, mengungguli rekan-rekan sejawatnya dan menjadi wisudawan tunggal yang meraih predikat lulusan terbaik untuk prodi M.Kn.

?"Pendidikan di Fakultas Hukum UNTAR membentuk cara berpikir saya untuk tidak pernah kompromi terhadap ketelitian. Predikat lulusan terbaik Magister Kenotariatan ini adalah standar integritas yang saya jaga sepenuhnya, baik di atas kertas akademis maupun dalam praktik nyata," ungkap Natasha.