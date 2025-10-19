Sosok Teddy Indra Wijaya Dianggap Pilar Komunikasi Publik di Pemerintahan Prabowo

jpnn.com - Ketua DPP Arus Bawah Prabowo, Supriyanto, menilai sosok Teddy Indra Wijaya punya posisi posisi sentral dalam pemerintahan saat ini.

Supriyanto menyebut Teddy sebagai sekretaris kabinet (seskab) tidak hanya punya peran administratif, tetapi juga menjadi kunci dalam menjaga efektivitas komunikasi publik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Di tengah derasnya arus informasi dan dinamika politik yang cepat berubah, Teddy tampil sebagai figur penghubung antara visi Presiden dengan rakyat.

Menurut Supriyanto, selama satu tahun pertama pemerintahan Prabowo ini, Teddy berperan besar dalam memastikan komunikasi lintas kementerian berjalan cepat dan solid.

Teddy juga dipandang aktif memfasilitasi pertemuan dan rapat strategis berbagai pihak dengan Presiden Prabowo. Tercatat berbagai aktivitas presiden memanggil sejumlah menteri untuk membahas kondisi terkini tanpa mengenal waktu.

Supriyanto menyebut kinerja Teddy sebagai refleksi profesionalisme dan loyalitas. "Teddy Indra Wijaya bukan hanya pejabat, tetapi jembatan yang menyatukan Presiden dan rakyat. Dia menjaga agar visi besar Presiden tersampaikan dengan bahasa yang jelas dan penuh semangat kebangsaan," kata Supriyanto dalam keterangan di Jakarta, Minggu (19/10/2025).

Di tangan Teddy, kata Supriyanto, komunikasi publik istana berjalan lebih terarah. Mantan ajudan Prabowo itu juga memperkuat koordinasi dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan agar setiap kebijakan strategis diterjemahkan ke dalam narasi digital yang positif dan faktual, sehingga publik memahami konteks dan tujuan kebijakan secara utuh.

Selain kemampuan koordinatif, katanya, Teddy juga dikenal sebagai arsitek komunikasi digital pemerintahan yang mendorong agar penyampaian pesan publik dilakukan dengan pendekatan adaptif, cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat.