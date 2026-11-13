Sosok TK di Kasus Penyadapan Ternyata Pati Polri Berpangkat Brigjen, Kini Diperiksa Propam

jpnn.com - JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR membahas perkembangan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan pihak lainnya, Kamis (12/11), menyebut seseorang berinisial TK. Lalu, siapa sosok TK itu?

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan bahwa TK merupakan perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau brigadir jenderal (brigjen). Saat ini, TK tengah diperiksa oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran profesi.

“Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara itu,” imbuh Isir dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat (13/11).

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Menurut Isir, proses pemeriksaan internal dan penyidikan pidana terkait dugaan penyadapan ilegal terus berjalan. Hal itu memastikan seluruh fakta dan keterlibatan pihak-pihak terkait dapat terungkap secara menyeluruh.

Pada Kamis (12/11), Kapolri Suyudi dalam pemaparannya di hadapan Komisi III DPR menyebut bahwa tersangka AS diduga tidak hanya meneruskan perintah penyadapan kepada operator, tetapi juga memerintahkan TK melakukan pengawasan atau surveillance.

“Keempat, AS, yang menjabat sebagai plt Kabag Mon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Kapolri Suyudi.

Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik. Keempatnya merupakan perwira tinggi Polri, yakni Jenderal LSP, AS, EH, dan SU. Mereka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga mahasiswa. (antara/jpnn)