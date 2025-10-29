Sound for Humanity, Konser Amal dari Jatinangor untuk Perdamaian Dunia

jpnn.com, JATINANGOR - Ikatan Alumni Unpad (IKA Unpad) bersama Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Lembaga Kemanusiaan SADAQA siap menggelar konser amal bertajuk Sound for Humanity (SFH). Konser ini sebagai bagian dari perayaan Dies Natalis ke-68 Unpad.

Konser ini menjadi wujud nyata kepedulian kampus terhadap isu kemanusiaan global, khususnya tragedi yang menimpa warga Gaza, Palestina.

Sound for Humanity menggabungkan kekuatan musik, seni, dan solidaritas lintas generasi dalam satu panggung besar.

Selama satu hari penuh, deretan musikus populer, seperti The Changcuters, HiVi!, Voice of Baceprot (VoB), Kuburan, dan Panji Sakti akan tampil bersama talenta kampus dan alumni Unpad dalam suasana festival yang penuh makna kemanusiaan.

Sekretaris Jenderal IKA Unpad, Yhodhisman Soratha, mengatakan bahwa konser ini digagas sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap krisis kemanusiaan di Gaza.

“Melalui musik, kami ingin menyuarakan nilai kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian. Sound for Humanity bukan sekadar hiburan, tapi seruan moral dari kampus untuk dunia,” ujarnya dalam konferensi pers di Bandung, Selasa.

Ketua Panitia SFH, Yeni Fatmawati, menjelaskan bahwa konser ini dirancang untuk mengubah empati menjadi aksi nyata.

“Kami ingin mengajak generasi muda menyalurkan solidaritas dengan cara yang positif dan kreatif. Musik punya kekuatan menyatukan hati tanpa batas,” ucapnya.