menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Sound of South Ajak Perempuan Percaya Diri Lewat Single Accio

Sound of South Ajak Perempuan Percaya Diri Lewat Single Accio

Sound of South Ajak Perempuan Percaya Diri Lewat Single Accio
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Band pop rock alternatif asal Bekasi, Sound of South. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Band pop rock alternatif asal Bekasi, Sound of South, merilis single kedua berjudul “Accio”.

Terinspirasi dari mantra di dunia Harry Potter yang berfungsi menarik benda, lagu ini menghadirkan metafora tentang menarik seseorang yang dicintai sekaligus membawa pesan penting soal penerimaan diri.

Lagu “Accio” menonjolkan lirik “Did you know? That you don't need to be perfect to be my girl”, yang menjadi inti pesannya.

Baca Juga:

Melalui kalimat tersebut, Sound of South ingin mengingatkan para perempuan bahwa mereka tidak perlu menjadi sosok sempurna untuk merasa layak dicintai.

Pesan ini ditujukan bagi siapa pun yang tengah berjuang menghadapi ketidakpercayaan diri.

Single ini ditulis oleh Bintang Gautama, bassist Sound of South, lalu dikembangkan bersama vokalis Melky dan pemain keyboard Bilal.

Baca Juga:

Secara musikal, “Accio” membawa nuansa pop modern yang terinspirasi One Direction, 5 Seconds of Summer, The Vamps, hingga Ringgo 5. Hasilnya, komposisi yang energik namun tetap hangat dan mudah dinikmati.

Dari sisi visual, Sound of South mengadaptasi elemen ikonik Harry Potter dengan penggunaan warna-warna house Hogwarts: merah, kuning, hijau, dan biru.

Sound of South rilis “Accio”, single pop bernuansa Harry Potter dengan pesan percaya diri untuk perempuan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI