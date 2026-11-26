jpnn.com, JAKARTA - Soundcraft mengumumkan peluncuran Signature Plus Series Analog Connected Mixing Consoles, generasi terbaru dari Signature Series.

Seri ini menghadirkan lebih banyak dukungan untuk alur kerja profesional dan fitur-fitur unggulan. Kombinasi fitur yang lengkap dengan harga yang sangat kompetitif menjadikannya solusi ideal bagi para sound engineer, musisi, podcaster, dan kreator konten.

Tersedia dalam konfigurasi 12, 16, 22, dan 32 channel, setiap model menawarkan performa audio dan fungsionalitas yang konsisten. Dengan demikian, pengguna memperoleh fitur profesional yang sama, berapa pun jumlah channel input yang dipilih.

Kualitas suara Signature Plus mampu bersaing dengan konsol yang umumnya ditawarkan dengan harga jauh lebih tinggi.

Fitur audionya mencakup respons frekuensi yang rata (flat frequency response), Soundcraft Ghost mic preamps, Sapphyre EQ, serta kompresor dbx one-knob dengan peningkatan harmonik. Prosesor efek hardware Lexicon eksklusif yang terintegrasi kini dilengkapi fungsi penyimpanan preset (Store) dan Tap Tempo untuk memperluas kendali kreatif. Sementara itu, input combo jack, insert, dan paket perangkat lunak yang disertakan mendukung alur kerja hybrid modern.

Dengan desain yang kokoh dan kode QR pada permukaan konsol, yang mengarahkan pengguna ke video pelatihan, manual, serta materi dukungan, membuat seluruh model siap digunakan di berbagai lingkungan kerja. Aksesori rack-mount ears juga disertakan pada model 12 dan 16 channel.

Fitur profesional yang sebelumnya umumnya tersedia pada konsol kelas atas kini hadir sebagai standar:

SSM (Simple Success Metering) pada input dan output untuk memberikan informasi visual secara cepat.

Pro Listen bus dan routing “Talkback To” untuk monitoring yang fleksibel.

Empat Aux send, termasuk fitur Mix to Auxes, untuk pengaturan monitoring yang lebih serbaguna.

Antarmuka USB-C 4x4 dengan resolusi hingga 192 kHz untuk playback dan recording yang praktis melalui laptop atau perangkat mobile.

Kontrol monitoring yang dapat dikonfigurasi pengguna pada output headphone dan control room, mencakup Mute / Dim / Mono Sum, Aux monitoring, Listen bus, serta direct USB routing.