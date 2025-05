Soundfest 2025 Tampilkan Tribute to Glenn Fredly ‘Live by The Bakuucakar’

jpnn.com, JAKARTA - Sukses digelar di Bekasi tahun lalu, Soundfest 2025 siap mengguncang Jakarta, selama tiga hari penuh, mulai 23 hingga 25 Mei 2025 di Gambir Expo.

Mengusung tema ‘Magical Festival’, Soundfest 2025 didukung oleh empat panggung utama dan memberikan pengalaman festival musik yang tak terlupakan, dibalut dengan atmosfer yang penuh warna.

Hadir dengan konsep yang lebih besar dan meriah, Soundfest menyajikan panggung lintas genre, lintas generasi, dan lintas budaya dalam satu perayaan selama tiga hari penuh.

Tahun ini, festival akan dibuka dengan Tribute to Glenn Fredly ‘Live by the Bakuucakar’. Line up ini menjadi momen penuh makna yang menandai awal dari rangkaian penampilan musisi terbaik Indonesia.

“Soundfest bukan cuma festival musik, tetapi movement. Kami ingin Ciptakan ruang selebrasi musik dan budaya yang relevan, seru, dan bikin semua generasi bisa bersatu,” kata Festival Director Soundfest 2025 Rayn Alvi Maharan, dalam keterangannya, Kamis (15/5).

Pada 23 Mei akan menghadirkan Glenn Fredly Tribute by The Bakuucakar, Juicy Luicy, D’Masiv, Sal Priadi, Ali, Nadin Amizah, Pamungkas, The Panturas, Last Child, Kelompok Penerbang Roket, Eleventwelfth, Gugun Blues Shelter, The Lantis, dan Robokop.

Baca Juga: Kunto Aji dan Raim Laode Bakal Meriahkan Festival Temanggung Sepekan 2025

Kemudian, 24 Mei hadir penampilan dari Krisdayanti, Denny Caknan, Kahitna, Bernadya, JKT48, Shaggydog, Warna, Oomleo Berkaraoke, Efek Rumah Kaca, FSTVLST, J-Rocks, Rumah Sakit, Morfem, Abdul & The Coffee Theory, Faris Adam.

“Sementara 25 Mei, Phum Viphurit, Dewa 19 ft. Ello, Panjabi MC, Raisa, Yura Yunita, Maliq & D’Essentials, The Changcuters, The SIGIT, Feel Koplo, Vina Panduwinata, Lomba Sihir, For Revenge, Perunggu, Pee Wee Gaskins, Trio Ambisi, Rio Clappy, dan masih banyak lagi,” jelasnya.