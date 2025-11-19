Soundrenaline 2025 Hadir di Medan, Rayakan Musik, Persahabatan, Semangat Kolektif Kota

jpnn.com, MEDAN - Soundrenaline 2025 siap mengguncang kota Medan pada 22 November 2025 setelah sukses membuka rangkaian perjalanannya di Makassar.

Soundrenaline “Sana Sini di Medan” hadir bukan sekadar festival musik, melainkan ruang kreatif kolektif yang mempersatukan musisi, seniman, dan pelaku industri kreatif dari berbagai skena di Indonesia.

Kota Medan, yang dikenal sebagai salah satu episentrum kreativitas di Sumatera, menjadi titik penting bagi perjalanan Soundrenaline 2025 dalam merayakan semangat kolaborasi dan kemajuan bersama.

"Pelaksanaan Soundrenaline “Sana Sini di Medan” akan berlangsung secara serentak di sejumlah titik kota Medan, yaitu Lapangan Benteng, Jalan Ahmad Yani, District 10, dan Simpul Kota," bunyi pengumuman di akun Instagram resmi @soundrenaline.id dikutip Rabu (19/11).

Disebutkan lagi, setiap lokasi menawarkan pengalaman berbeda, mulai dari pertunjukan musik lintas genre, seni visual, stand-up comedy, hingga kegiatan kolaboratif yang melibatkan berbagai kolektif lokal.

Konsep multi-lokasi ini bukan hanya memperluas jangkauan pengalaman festival, tetapi juga menegaskan bahwa kemajuan musik dan seni lahir dari keterhubungan komunitas di berbagai ruang.

Di Medan, Soundrenaline mengajak publik untuk merayakan akar dan identitas lokal sebagai fondasi kemajuan, tak peduli sejauh apa langkah diambil.

Deretan musisi nasional dan lokal akan mengisi panggung-panggung utama Soundrenaline “Sana Sini di Medan.”