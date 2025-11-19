Soundrenaline 2025 Hadir di Medan, Rayakan Musik, Persahabatan, Semangat Kolektif Kota
jpnn.com, MEDAN - Soundrenaline 2025 siap mengguncang kota Medan pada 22 November 2025 setelah sukses membuka rangkaian perjalanannya di Makassar.
Soundrenaline “Sana Sini di Medan” hadir bukan sekadar festival musik, melainkan ruang kreatif kolektif yang mempersatukan musisi, seniman, dan pelaku industri kreatif dari berbagai skena di Indonesia.
Kota Medan, yang dikenal sebagai salah satu episentrum kreativitas di Sumatera, menjadi titik penting bagi perjalanan Soundrenaline 2025 dalam merayakan semangat kolaborasi dan kemajuan bersama.
"Pelaksanaan Soundrenaline “Sana Sini di Medan” akan berlangsung secara serentak di sejumlah titik kota Medan, yaitu Lapangan Benteng, Jalan Ahmad Yani, District 10, dan Simpul Kota," bunyi pengumuman di akun Instagram resmi @soundrenaline.id dikutip Rabu (19/11).
Disebutkan lagi, setiap lokasi menawarkan pengalaman berbeda, mulai dari pertunjukan musik lintas genre, seni visual, stand-up comedy, hingga kegiatan kolaboratif yang melibatkan berbagai kolektif lokal.
Konsep multi-lokasi ini bukan hanya memperluas jangkauan pengalaman festival, tetapi juga menegaskan bahwa kemajuan musik dan seni lahir dari keterhubungan komunitas di berbagai ruang.
Di Medan, Soundrenaline mengajak publik untuk merayakan akar dan identitas lokal sebagai fondasi kemajuan, tak peduli sejauh apa langkah diambil.
Deretan musisi nasional dan lokal akan mengisi panggung-panggung utama Soundrenaline “Sana Sini di Medan.”
Soundrenaline 2025 hadir di Medan, menjadi ajang untuk merayakan musik, persahabatan, semangat kolektif kota
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Soundrenaline Sana Sini di Makassar Jadi Ruang Kolaborasi dan Kreativitas dari Timur
- Match Fit Night 2025 Rayakan Harmoni Sport, Musik, dan Subkultur
- Soundrenaline 2025 Kembali Hadir, Digelar di 5 Kota
- FWD Asuransi Kecelakaan Diri Bikin Masyarakat Jalani Aktivitas Penuh Semangat
- Kostcon 2025 di Jakarta Targetkan 10 Ribu Penonton
- Kostcon 2025 Digelar Perdana di Jakarta, Lee Mujin Hingga Chen EXO Bakal Hadir