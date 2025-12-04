Soundrenaline 2025 Hadir di Palembang, Bawa Konsep Multilokasi
jpnn.com, JAKARTA - Soundrenaline kembali melanjutkan rangkaian tur Sana Sini ke berbagai kota di Indonesia.
Kali ini, festival musik tersebut siap menyambangi Palembang pada Sabtu, 6 Desember 2025.
Soundrenaline Palembang 2025 dihadirkan sebagai ruang perayaan hubungan, kolaborasi, dan energi kreatif yang tumbuh dari perjalanan bersama.
Tahun ini, Soundrenaline mengusung konsep imersif dengan pendekatan multilokasi.
"Festival ini menegaskan bahwa kemajuan tidak pernah hadir secara individual, melainkan melalui frekuensi yang dibangun bersama orang-orang di sekitar," ungkap akun @soundrenaline.id, Kamis (4/12).
Di Palembang, festival berlangsung di area outdoor CGC One Citra Grand City dan Pinewoods Restaurant & Park, dua titik yang dihadirkan dengan atmosfer berbeda, tetapi tetap terhubung dalam satu narasi besar.
Perpindahan antarlokasi pun dirancang mengalir, memungkinkan pengunjung menikmati pertunjukan musik, ruang kreatif, hingga area leisure yang menyatu dengan alam.
Soundrenaline juga memperkenalkan format multi-platform yang terbagi menjadi tiga ruang yaitu The Stage, The Lab, dan The Space.
Soundrenaline Sana Sini 2025 hadir di Palembang dengan mengusung konsep multilokasi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Soundrenaline 'Sana-Sini' Bawa Berkah Bagi UMKM Bandung
- Soundrenaline 'Sana-Sini Medan' Menggebrak 4 Titik Ikonik, Seru dan Unik
- 3500 Penonton Tumplek di Soundrenaline 'Sana Sini di Makassar', Rayakan Musik dari Timur
- Soundrenaline 2025 Hadir di Medan, Rayakan Musik, Persahabatan, Semangat Kolektif Kota
- Soundrenaline Sana Sini di Makassar Jadi Ruang Kolaborasi dan Kreativitas dari Timur
- Soundrenaline 2025 Kembali Hadir, Digelar di 5 Kota