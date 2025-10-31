menu
Soundrenaline 2025 Kembali Hadir, Digelar di 5 Kota
Festival musik, Soundrenaline 2025. Foto: Dok.Soundrenaline

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Soundrenaline 2025 dipastikan akan kembali digelar.

Pada tahun ini, Soundrenaline bakal memulai gaungnya di 5 kota besar Indonesia pada pertengahan November 2025 mendatang. Visinya menjadi pilar dan katalisator utama bagi industri musik dan ekonomi kreatif nasional.

Lebih dari sebuah panggung, Soundrenaline 2025 hadir dengan format multi-lokasi dan multi-hari yang dirancang untuk melampaui batas kancah.

Soundrenaline menghadirkan ruang inovasi bersama yang melibatkan lebih dari puluhan kolektif dan pelaku industri, serta lebih dari 100 musisi dari berbagai kota di Indonesia, dan diharapkan menjangkau lebih dari 30 ribu penonton di 5 kota pelaksanaan.

Soundrenaline 2025 merupakan wadah musisi, kreator, dan pelaku industri dapat saling terkoneksi, berkolaborasi, dan berkreasi, dan turut berperan dalam membentuk wajah baru musik Tanah Air dan menjadi inkubator kreatif.

Lineup yang disajikan dirancang untuk menunjukkan bahwa kemajuan sejati hanya bisa dicapai secara kolektif.

Grup musik, Grrrl Gang, yang akan tampil di rangkaian tur Soundrenaline 2025, memberikan pandangannya tentang peran festival ini saat sekarang.

"Soundrenaline itu kayak semacam panggung besar yang enggak cuma buat perform, tetapi buat ketemu teman-teman musisi dari berbagai kota dan genre. Buat musisi, ini kesempatan bagus buat terhubung lagi sama penonton di banyak tempat," tutur Grrrl Gang, Jumat (31/10).

Soundrenaline 2025 siap mengguncang lima kota mulai pertengahan November, yang merupakan gerakan kolektif musik Indonesia

