Soundrenaline Sana Sini di Jakarta Jadi Panggung Reuni Musisi, Kolaborasi Apik, Seru

jpnn.com, JAKARTA - Soundrenaline Sana Sini di Jakarta tak kalah heboh dengan Palembang, Makassar, Bandung, dan kota-kota lainnya.. Dengan format yang sepenuhnya baru, yaitu multilokasi, pengunjung bisa memilih lokasi sesuai musisi idolanya.

Soundrenaline Sana Sini di Jakarta yang berlangsung dari 18-21 Desember ini menyebar di tiga distrik utama, dengan karakter musik dan pengalaman yang kontras, tetapi saling melengkapi, yaitu ASEAN District, Blok M District, dan Istora District.

Nah, untuk Istora District menawarkan pendekatan pop dan emosional yang lebih intim, mempertemukan nama-nama besar lintas generasi. Diisi oleh Peter Bjorn and John akan tampil perdana di Indonesia, membawakan set khusus album Writer’s Block.

Terdapat pula penampilan spesial Bilal Indrajaya & The Gentlemen (bersama Marcell Siahaan, Rendy Pandugo, Morad, dan Jugo Djarot).

Disusul nama-nama seperti Pamungkas, Sal Priadi, Bernadya, Barasuara, dan rumahsakit (special edition).

Malamnya ditutup dengan pesta dance dari Dipha Barus, Gerald Liu, dan Prohamburger Grandmaster x Prontaxan.

Bernadya yang tampil di panggung Istora District, tepatnya Bengkel Space SCBD mengungkapkan kekagumannya atas konsep Soundrenaline Sana Sini di Jakarta.

Menurut dia, konsep multilokasi sangat unik, menarik, dan seru. Penonton tidak terpusat di satu panggung, tetapi bisa memilih siapa penyanyi yang ingin ditonton.