JPNN.com » Entertainment » Musik » Soundrenaline 'Sana-Sini Medan' Menggebrak 4 Titik Ikonik, Seru dan Unik

Soundrenaline 'Sana-Sini Medan' Menggebrak 4 Titik Ikonik, Seru dan Unik

Soundrenaline 'Sana-Sini Medan' Menggebrak 4 Titik Ikonik, Seru dan Unik
Soundrenaline 'Sana-Sini Medan' menggebrak empat titik ikonik di kota Medan, penonton disajikan berbagai atraksi seru dan unik. Foto dok. Soundrenaline

jpnn.com, MEDAN - Setelah mengguncang kota Makassar, pertunjukkan musik Soundrenaline sukses menarik perhatian masyarakat di kota Medan, Sumatera Utara.

Festival musik dan seni pop kultur Soundrenaline tersebut kali ini mengusung tema “Sana-Sini Medan”, dan digelar pada Sabtu (22/11) lalu.

Acara itu digelar serentak di empat titik ikonik kota, yakni Lapangan Benteng, Jalan Ahmad Yani, District 10, dan Simpul Kota.

Empat titik lokasi tersebut memiliki spot yang menarik dan di isi dengan berbagai rangkaian acara seru seperti talkshow, seni visual, stand up comedy, dan penampilan para musisi.

Band eleventwelfth, salah satu pengisi acara di panggung The Stage (Lapangan Benteng), memberikan apresiasi tinggi terhadap format unik ini.

“Soundrenaline berhasil membawa suatu konsep yang di Indonesia belum familiar. Ada panggung yang gede banget, ada yang gigs lebih intimate, talkshow ,” ungkap salah satu personel band Eleventwelfth, Selasa (25/11).

Dia mengatakan konsep yang diterapkan Soundraline saat ini lebih seru dan disukai masyarakat, juga bagi mereka yang tampil. 

"Ini lebih ngerangkul dan ngelibatin banyak pihak. Jadi, orang gak cuma nonton band doang, tetapi juga ada aktivasi seru lainnya," ucapnya.

Soundrenaline 'Sana-Sini Medan' menggebrak empat titik ikonik di kota Medan, penonton disajikan berbagai atraksi seru dan unik.

