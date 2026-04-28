menu
JPNN.comJPNN.com
Souza Beber Kunci Kemenangan Persija atas Persis: Gol Keberuntungan hingga Mendominasi Pertandingan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tukang Racik Persija Jakarta Mauricio Souza. Foto: persija

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta bangkit seusai meraih kemenangan 4-0 atas Persis Solo pada lanjutan Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin (27/4) malam.

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza sangat bangga dengan penampilan Macan Kemayoran. 

Laga Persija vs Persis Solo sempat berjalan alot. Namun, semuanya berubah dalam sekejap. 

Gol Allano yang disebut Souza sebagai keberuntungan menjadi titik awal kemenangan. 

"Kami luar biasa. Bedanya sekarang, kami akhirnya bisa mencetak gol dan memanfaatkan peluang," ujar Souza.

Setelah gol pertama tersebut, Persija makin ganas.

Serangan demi serangan mengalir tanpa henti, membuat lini belakang Persis runtuh total.

Empat gol Persija Jakarta dalam pertandingan itu pun lahir dari empat algojo berbeda, yakni Allano, Jean Mota, Gustavo Almeida, dan Paulo Ricardo.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI