Souza Beber Kunci Kemenangan Persija atas Persis: Gol Keberuntungan hingga Mendominasi Pertandingan
jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta bangkit seusai meraih kemenangan 4-0 atas Persis Solo pada lanjutan Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin (27/4) malam.
Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza sangat bangga dengan penampilan Macan Kemayoran.
Laga Persija vs Persis Solo sempat berjalan alot. Namun, semuanya berubah dalam sekejap.
Gol Allano yang disebut Souza sebagai keberuntungan menjadi titik awal kemenangan.
"Kami luar biasa. Bedanya sekarang, kami akhirnya bisa mencetak gol dan memanfaatkan peluang," ujar Souza.
Setelah gol pertama tersebut, Persija makin ganas.
Serangan demi serangan mengalir tanpa henti, membuat lini belakang Persis runtuh total.
Empat gol Persija Jakarta dalam pertandingan itu pun lahir dari empat algojo berbeda, yakni Allano, Jean Mota, Gustavo Almeida, dan Paulo Ricardo.
- Persija Mengamuk, Persis Terpukul! Milomir Seslija Beber Penyebab Kekalahan Telak
- Caxambu Blak-blakan, Borneo FC Tak Mau Biarkan Persib Bandung Bernapas Tenang
- Menjelang Arema vs Persebaya, Marcos Santos Bongkar Ancaman Terbesar Bernardo Tavares
- Belum Menang di 5 Laga, Malut United Incar Kemenangan Saat Melawan PSBS Biak
- Link Live Streaming Persija vs Persis: Macan Kemayoran Wajib Bangkit di GBK
- Bali United Vs PSM: 1 Kartu Merah & 2 Gol, Cek Klasemen