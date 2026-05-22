Souza Beri Kepercayaan kepada Hafizh Jaga Gawang Persija

Kiper Persija Jakarta pada ajang Elite Pro Academy (EPA) Hafizh Rizkianur. Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta bakal melakukan rotasi saat melakoni laga pemungkas mereka di Super League 2025/26, melawan Semen Padang.

Tim berjuluk Macan Kemayoran itu bakal menurunkan kiper pelapis mereka, yakni Hafizh Rizkianur yang gemilang saat bermain di Elite Pro Academy.

Penjaga gawang kelahiran 8 Agustus 2006 itu menjadi faktor kesuksesan tim asuhan Furqon Alqatiri itu menjadi juara seusai di final menang melawan Malut United U-20 dengan skor 1-0.

Pelatih Persija Mauricio Souza memberikan kesempatan kepada Hafizh yang musim ini sudah kerja keras menembus tim utama tim Macan Kemayoran.

“Hafizh besok akan bermain. Dia sebelumnya menjadi juara bersama tim akademi Persija," katanya.

“Kami memberikan kesempatan untuk mereka. Supaya keluarga yang datang, mendukung kami dan bahagia,” ujar pria asal Rio de Janeiro itu.

Kiprah Hafizh Rizkianur bersama Persija Jakarta akan hadir di Jakarta International Stadium, Sabtu (23/5) mulai pukul 16.00 sore WIB. (mcr16/jpnn)

Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Muhammad Naufal

