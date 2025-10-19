Souza dan Gustavo Almeida Ungkap Kunci Kemenangan Persija atas Persebaya, Ternyata

jpnn.com - SURABAYA –Persija Jakarta meraih kemenangan atas Persebaya Surabaya dengan skor 3-1 pada pekan kesembilan BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Sabtu (18/10) malam.

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza menilai timnya tampil efisien dan tenang sejak awal laga.

“Sejak awal kami sudah mencari gol dan berhasil unggul lebih dulu. Itu membuat tim lebih tenang. Kami tahu Persebaya tim yang hebat, tetapi hari ini kami pantas meraih kemenangan,” kata Souza saat konferensi pers setelah pertandingan di Stadion GBT Surabaya, Sabtu malam.

Dia menilai kemenangan tersebut lahir dari peningkatan organisasi pertahanan yang menjadi fokus utama setelah jeda internasional.

Selain itu, kata dia, setelah jeda internasional timnya banyak melakukan perbaikan pada sisi pertahanan dan hasilnya terlihat dari penampilan tim yang mampu bertahan dengan sangat baik.

Mauricio Souza menambahkan peningkatan pertahanan tersebut bukan hanya tanggung jawab pemain belakang, melainkan seluruh tim.

Menurut pelatih asal Brasil itu, ketenangan dalam bertahan membantu Persija menciptakan banyak peluang berbahaya di lini depan.

“Tim kami punya banyak kualitas untuk menciptakan peluang. Dan karena kami bertahan lebih baik, proses menciptakan peluang pun menjadi lebih mudah,” ucapnya.