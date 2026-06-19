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Souza Out, STY In! Bung Ferry Kaget Lalu Berharap Hal Ini

Souza Out, STY In! Bung Ferry Kaget Lalu Berharap Hal Ini
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Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pergantian Mauricio Souza dengan Shin Tae-yong di kursi pelatih Persija Jakarta memunculkan tanda tanya besar.

Mantan Ketua Umum The Jakmania, Bung Ferry, mengaku kaget dengan keputusan tersebut.

Dia menilai Macan Kemayoran belum tentu terbebas dari dua persoalan utama yang selama ini melekat pada Souza, yakni komunikasi dan emosi.

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Menurut Ferry, keputusan manajemen tidak memperpanjang kontrak Souza cukup mengejutkan, karena sebelumnya dia mendapat informasi pelatih asal Brasil itu berpeluang bertahan untuk musim depan. 

Apalagi, sejumlah pemain yang direkrut atas rekomendasi Souza telah lebih dahulu dipertahankan oleh manajemen.

"Saya jujur cukup kaget. Beberapa hari sebelumnya saya mendapat informasi kontraknya akan diperpanjang."

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"Beberapa pemain pilihannya juga sudah dipertahankan," kata Ferry dalam diskusi di kanal YouTube Gue Anak Jakarta.

Meski menghormati keputusan klub menunjuk Shin Tae-yong, Ferry menilai pergantian itu tidak otomatis menyelesaikan sejumlah persoalan selama era Souza.

Mantan Ketum The Jakmania menyoroti pergantian pelatih Persija Jakarta dari Mauricio Souza ke Shin Tae-yong. Ia menyoroti keduanya memiliki kendala yang sama.

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