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Sovereign Tech Summit 2026: NeutraDC Ungkap Strategi Menghadapi Lonjakan Kebutuhan AI

Sovereign Tech Summit 2026: NeutraDC Ungkap Strategi Menghadapi Lonjakan Kebutuhan AI
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VP Sales & Marketing NeutraDC Erik Orbandi saat menjadi panelis dalam sesi Sovereign Technology & National Compute pada Sovereign Tech Summit 2026, Kamis (22/10).Foto: Dokumentasi Telkom

jpnn.com, DENPASAR - PT Telkom Data Ekosistem (NeutraDC), operating company data center dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom berbagi perspektif mengenai kesiapan infrastruktur AI berdaulat yang siap digunakan untuk mendukung kebutuhan bisnis.

Hal itu disampaikan dalam sesi panel Sovereign Tech Summit 2026 by Telkom Indonesia, sebagai bagian dari rangkaian Bali Tech Week (BTW) 2026 pada Kamis (22/10).

Melalui diskusi strategis ini, NeutraDC menggarisbawahi pentingnya kesiapan infrastruktur data center untuk mengimbangi pertumbuhan kebutuhan komputasi AI di Indonesia.

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Sovereign Tech Summit 2026: NeutraDC Ungkap Strategi Menghadapi Lonjakan Kebutuhan AI

Perspektif tersebut disampaikan dalam sesi panel 2 bertajuk Sovereign Technology & National Compute yang menghadirkan VP Sales & Marketing NeutraDC Erik Orbandi, VP Enterprise Business Strategy Telkom Tanto Suratno, serta Co-Founder & CEO Awanio Irfan Yuta Pratama.

Diskusi ini mendalami kesiapan teknologi dan infrastruktur komputasi nasional dalam menjawab kebutuhan bisnis serta mendukung pengembangan AI di Indonesia.

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VP Sales & Marketing NeutraDC Erik Orbandi mengatakan perusahaan membutuhkan infrastruktur yang tidak hanya andal, tetapi juga siap mendukung implementasi AI untuk kebutuhan bisnis.

"Melalui Neutra Colocation, Neutra Compute, dan Neutra Connect, NeutraDC menyediakan kapabilitas data center, komputasi, dan konektivitas dalam satu ekosistem untuk mendukung kebutuhan tersebut,” ujar Erik.

Ekspansi kapasitas dan integrasi layanan data center, komputasi, serta konektivitas dukung pertumbuhan kebutuhan AI nasional

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