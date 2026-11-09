Soyjoy dan Persadia Beri Edukasi Nutrisi Hingga Gaya Hidup Sehat di World Diabetes Day 2026

jpnn.com, JAKARTA - Soyjoy, camilan berbahan dasar kedelai dari PT Amerta Indah Otsuka, berkolaborasi dengan Persatuan Diabetes Indonesia (Persadia) dalam memperingati World Diabetes Day 2026.

Kolaborasi itu lahir atas kepedulian terhadap edukasi dan perubahan gaya hidup dalam upaya pencegahan serta pengelolaan diabetes yang masih jadi tantangan kesehatan.

Mengusung tema Early Action on Diabetes, kolaborasi ini menghadirkan rangkaian kegiatan edukatif pada 7-8 November 2026 di Novotel Bogor dan GOR Pakansari, Cibinong, Bogor, yang menekankan pentingnya deteksi dini, pengelolaan craving, pemilihan camilan bernutrisi, serta aktivitas fisik sebagai bagian dari penerapan gaya hidup sehat.

Melalui kegiatan ini, Soyjoy dan Persadia mengajak masyarakat memahami bahwa langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten, mulai dari menerapkan pola makan seimbang, memilih camilan bernutrisi, rutin beraktivitas fisik, hingga melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, dapat membantu mengurangi risiko diabetes tipe 2 sekaligus mendukung pengelolaan gula darah.

Deska Hapsari, Head of Marketing Food PT Amerta Indah Otsuka, menyampaikan bahwa edukasi nutrisi merupakan bagian penting dari komitmen SOYJOY dalam mendorong masyarakat menerapkan pola makan seimbang dan gaya hidup sehat.

Pihaknya percaya bahwa gaya hidup sehat dapat dimulai dari pilihan sederhana yang dilakukan setiap hari, termasuk dalam memilih camilan.

"Melalui kolaborasi bersama Persadia, Soyjoy ingin mengajak masyarakat untuk lebih memahami pentingnya pola makan seimbang, mengenali kebutuhan nutrisi tubuh, serta mengambil langkah dini dalam mencegah dan mengelola diabetes. Kami berharap edukasi ini dapat mendorong masyarakat membangun kebiasaan positif yang konsisten dan berkelanjutan,” ungkap Deska dalam keterangan resmi.

Salah satu tantangan dalam menjaga pola makan, terutama bagi penyandang diabetes, adalah mengelola craving atau keinginan kuat untuk mengonsumsi makanan tertentu, khususnya makanan manis dan tinggi kalori.