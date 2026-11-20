jpnn.com, DENPASAR - Apa jadinya jika sate lilit khas Bali bertemu spageti Italia? Di tangan Chef Adie Miartadi, dua tradisi kuliner berbeda itu justru menghasilkan menu baru: Fusion Pasta ala Sanur Bali dengan Sate Ikan Lilit.

Perpaduan yang terdengar tidak biasa itu menjadi salah satu menu andalan dalam kegiatan Masak Bersama Master (MASAMO) di Bale Banjar Gulingan Intaran, Sanur, Denpasar.

Di tempat yang biasanya menjadi ruang pertemuan masyarakat setempat, 45 pelaku usaha kuliner berkumpul untuk belajar mengolah bahan pangan lokal menjadi produk yang lebih inovatif dan memiliki nilai jual.

Para peserta diajak terlibat langsung dalam proses pengolahan makanan. Mereka belajar memadukan cita rasa tradisional dengan teknik penyajian modern, sekaligus memahami bagaimana sebuah hidangan dapat dikembangkan menjadi produk yang menarik bagi konsumen.

Selain pasta sate ikan lilit, Chef Adie juga memperkenalkan Rice Bowl Plecing Sapi Saus Telur Asin serta Ube Matcha dengan Gula Lontar dan Bali Honey.

Ketiganya menjadi contoh bagaimana bahan dan cita rasa lokal dapat dikembangkan menjadi makanan serta minuman yang lebih dekat dengan selera pasar masa kini.

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Di antara peserta, Ni Luh, seorang pengusaha kuliner rumahan asal Denpasar Barat, melihat pelatihan tersebut sebagai kesempatan untuk memperluas pasar produknya.

Selama ini, ia mengandalkan sate lilit ayam, sate susuk ayam, dan racikan bumbu luluh khas Bali yang dibuat sendiri di rumah.