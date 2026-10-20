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Greenpeace Menyindir Prabowo-Gibran, Begini Respons Istana

Greenpeace Menyindir Prabowo-Gibran, Begini Respons Istana
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Para aktivis Greenpeace Indonesia bergelantungan di Patung Selamat Datang, membentangkan poster protes di Jakarta pada 20 Oktober 2026. Foto: Bay Ismoyo/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Pihak Istana Negara buka suara terkait spanduk raksasa Greenpeace di Bundaran HI terkait dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Terkait protes soal kebakaran hutan dan lahan yang makin meluas, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku pemerintah berusaha sekeras mungkin.

“Ya, kami semua berusaha keras. Semua dilakukan. Bukan tidak ngapa-ngapain sebagaimana yang ditulis di spanduk,” ujar Prasetyo dalam pesan singkatnya pada Selasa (20/10).

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Prasetyo mengaku karhutla yang menghanguskan ribuan hektare lahan itu bukan atas kehendak pemerintah yang ingin berlarut-larut.

“Ya tentunya kami tidak mungkin menghendaki semua ini terjadi dan berlarut-larut,” kata dia.

Politikus Partai Gerindra itu mengungkapkan pasukan darat termasuk para sukarelawan berjibaku tak mengenal waktu.

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Peralatan udara termasuk helikopter juga dikerahkan meskipun karakteristik gambut berbeda dengan tanah mineral.

“Penegakan hukum dikerjakan bahkan dengan sanksi yang paling berat cabut izin. Edukasi terus menerus dilakukan karena faktor utama kebakaran itu karena ada faktor manusianya,” tuturnya.

Pihak Istana Negara buka suara terkait protes Greenpeace melalui spanduk raksasa di Bundaran HI.

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