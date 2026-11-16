Spanyol 2 vs Inggris 3, The Three Lions Hentikan Rekor La Furia Roja

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Inggris menghajar Timnas Spanyol 3-2 pada laga terakhir Grup A3 UEFA Nations League 2026/2027 di Stadion Metropolitano, Madrid.

Pada laga di Stadion Metropolitano, Minggu (15/11) waktu setempat atau Senin dini hari itu, Inggris memastikan kemenangan melalui gol Harry Kane, Ezri Konsa, dan Ben White.

Sementara itu, Spanyol memperkecil ketertinggalan melalui gol Mikel Oyarzabal dan Nico Williams.

Hasil tersebut memastikan Inggris finis sebagai juara Grup A3 dengan 15 poin, unggul selisih gol atas Spanyol yang menempati peringkat kedua dengan jumlah angka sama, sebagaimana dilaporkan Reuters.

Kemenangan tersebut sekaligus menghentikan catatan 43 pertandingan tanpa kekalahan Spanyol yang berlangsung sejak Maret 2024.

Adapun kekalahan terakhir Spanyol terjadi ketika takluk 0-1 dari Kolombia pada laga persahabatan Maret 2024.

Jalannya Pertandingan

Inggris membuka keunggulan melalui penalti Harry Kane menjelang akhir babak pertama setelah penyerang Bayern Muenchen itu dilanggar Pau Cubarsi di kotak terlarang. Keunggulan 1-0 tim tamu bertahan hingga turun minum.