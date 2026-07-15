Spanyol ke Final Piala Dunia 2026, Ada Gol Indah Lamine Yamal
jpnn.com - JAKARTA – Pertandingan Prancis vs Spanyol pada laga semifinal Piala Dunia 2026 di Stadion AT&T, Arlington, Rabu (15/7) WIB, ditutup dengan skor 0-2.
Kemenangan ini membuat Spanyol kembali ke partai final Piala Dunia setelah menantikan 16 tahun.
Pada final Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi pemenang laga semifinal Inggris melawan Argentina.
Adapun Prancis akan melakoni partai perebutan tempat ketiga.
Dua gol kemenangan Spanyol atas Prancis dicetak oleh Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro.
Kedua tim memperagakan permainan terbuka ketika dimulai, namun mereka elum menciptakan peluang berbahaya.
Spanyol memiliki peluang emas untuk unggul terlebih dahulu setelah mendapatkan hadiah tendangan penalti akibat Lucas Digne melanggar Lamine Yamal di kotak terlarang.
Mikel Oyarzabal yang maju sebagai algojo sukses melaksanakan tugasnya dengan baik setelah tendangannya tak dapat dijangkau oleh Mike Maignan sehingga skor berubah menjadi 1-0 pada menit ke-22.
Ada gol indah Lamine Yamal pada laga semifinal Piala Dunia 2026 Prancis vs Spanyol yang berakhir dengan skor 0-2.
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