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Spanyol ke Semifinal Piala Dunia 2026, Lamine Yamal Diam-Diam Cetak Rekor Bersejarah

Spanyol ke Semifinal Piala Dunia 2026, Lamine Yamal Diam-Diam Cetak Rekor Bersejarah
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Bintang Timnas Spanyol Lamine Yamal. Foto: X/SeFutbol.

jpnn.com - Lamine Yamal kembali menjadi sorotan saat Spanyol menghadapi Belgia di perempat final Piala Dunia 2026.

Meski tak mencatatkan nama di papan skor, winger Barcelona itu tetap dinobatkan sebagai Player of the Match.

Penghargaan tersebut diraih setelah Yamal tampil dominan ketika Spanyol menumbangkan Belgia dengan skor 2-1 di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, Sabtu (11/7/2026) dini hari WIB.

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Pemain berusia 18 tahun itu beberapa kali merepotkan pertahanan Belgia melalui kecepatan, kreativitas, dan kemampuan melewati lawan dalam situasi satu lawan satu.

Kontribusi Yamal menjadi salah satu faktor yang membuat Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan.

Keunggulan La Furia Roja lebih dahulu lahir melalui gol Fabian Ruiz pada menit ke-30. Belgia sempat memberi perlawanan lewat gol Charles De Ketelaere sebelum Mikel Merino memastikan kemenangan Spanyol pada penghujung laga.

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Selain membawa timnya melangkah ke empat besar, Yamal juga menorehkan catatan istimewa di panggung Piala Dunia.

Laga kontra Belgia menjadi penampilan keenam Yamal di Piala Dunia 2026. Jumlah tersebut menjadikannya pemain berusia 18 tahun atau lebih muda dengan jumlah laga terbanyak pada ajang empat tahunan itu.

Lamine Yamal kembali menjadi sorotan saat Spanyol menghadapi Belgia di perempat final Piala Dunia 2026.

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