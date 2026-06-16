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Piala Dunia 2026

Spanyol Mandul di Depan Tanjung Verde, Ternyata Ini Penyebabnya

Spanyol Mandul di Depan Tanjung Verde, Ternyata Ini Penyebabnya
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Kiper Tanjung Verde Vozinha (1) menjadi salah satu penyebab mandulnya Spanyol pada pertemuan bilateral di Grup H Piala Dunia 2026. Foto: Roberto Schmidt/AFP

jpnn.com - ATLANTA - Spanyol harus menelan kekecewaan setelah hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Tanjung Verde pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Atlanta Stadium, Selasa (16/6) dini hari WIB.

Meski tampil sangat dominan sepanjang pertandingan, La Furia Roja dibuat frustrasi oleh buruknya penyelesaian akhir yang membuat kemenangan lepas dari genggaman.

Tim asuhan Luis de la Fuente sejatinya menguasai jalannya pertandingan dengan mencatat 75 persen penguasaan bola.

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Spanyol juga menggempur pertahanan lawan lewat 27 tembakan, sementara Tanjung Verde hanya mampu melepaskan enam percobaan. 

Namun, derasnya serangan itu tak berbuah satu gol pun.

Hasil ini menjadi kejutan besar mengingat Spanyol datang ke turnamen sebagai salah satu favorit juara dengan status penghuni peringkat ketiga FIFA. 

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Di sisi lain, Tanjung Verde yang berada di posisi ke-64 dunia dan berstatus debutan berhasil mencuri satu poin berharga.

De la Fuente tak menampik kegagalan timnya meraih kemenangan lebih banyak disebabkan oleh tumpulnya lini depan. 

Spanyol bermain imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde pada Grup H Piala Dunia 2026.

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