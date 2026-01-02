Spanyol Mohon Basarnas Lanjutkan Pencarian Korban KM Putri Sakinah di Labuan Bajo

jpnn.com, LABUAN BAJO - Kedutaan Besar Spanyol untuk Indonesia secara resmi meminta Badan SAR Nasional (Basarnas) melanjutkan proses pencarian korban kapal wisata tenggelam KM Putri Sakinah di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Permintaan tersebut disampaikan dalam surat Duta Besar Spanyol Bernardo de Sicart Escoda yang diterima di Kupang, Kamis (1/1), setelah masa pencarian memasuki hari ketujuh.

"Saya ingin meminta anda untuk melanjutkan upaya pencarian sampai jenazah ditemukan,” tulis Dubes Escoda dalam suratnya.

Ia menegaskan bahwa kelanjutan proses pencarian akan sangat membantu keluarga yang ditinggalkan dan memberikan harapan besar agar jenazah para korban segera ditemukan.

Dubes Escoda juga menyampaikan terima kasih kepada otoritas Indonesia yang telah menyelamatkan warga Spanyol dan menemukan satu jenazah, yang merupakan anak dari seorang pelatih klub sepak bola Valencia.

Menanggapi permintaan resmi tersebut, Kepala Kantor SAR Maumere Fathur Rahman menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi.

“Iya, tadi kami sudah evaluasi. Kami istirahat dulu ya,” kata Fathur Rahman ketika dihubungi dari Kupang.

Ia menambahkan bahwa seusai istirahat, proses pencarian akan kembali dilakukan dengan dimaksimalkan selama tiga hari ke depan. “Proses pencarian akan kami lanjutkan selama tiga hari ke depan, dan akan dilanjutkan besok sesuai dengan rencana operasi,” jelasnya.

Hingga hari ketujuh pencarian pada Kamis (1/1), tim SAR gabungan belum berhasil menemukan jenazah pelatih Valencia dan dua anaknya yang masih hilang. Berbagai metode pencarian telah diupayakan dalam beberapa hari terakhir, namun belum ditemukan tanda-tanda keberadaan korban. (antara/jpnn)