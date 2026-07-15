Spanyol Tak Hanya ke Final Piala Dunia 2026, Tim Matador Kini Kuasai Ranking FIFA

jpnn.com - Kemenangan atas Prancis tidak hanya membawa Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026.

Tim Matador juga sukses merebut posisi teratas dalam live ranking FIFA.

Lonjakan tersebut terjadi setelah tim besutan Luis de la Fuente menaklukkan Les Bleus dengan skor 2-0 pada semifinal yang berlangsung di Stadion Dallas, Rabu (15/7/2026) dini hari WIB.

Hasil itu memberikan tambahan 30,82 poin kepada Spanyol. Kini, Tim Matador mengoleksi 1.965,61 poin dan menggeser Prancis dari singgasana ranking FIFA.

Sebaliknya, kekalahan di semifinal membuat Prancis kehilangan posisi nomor satu yang sebelumnya mereka tempati. Tim asuhan Didier Deschamps kini tertinggal 16,64 poin dari Spanyol.

Peluang Spanyol untuk memperlebar jarak masih terbuka. Jika berhasil menuntaskan kiprahnya dengan gelar juara Piala Dunia 2026, tambahan poin kembali akan mereka peroleh.

Saat ini, Alex Baena dan kolega tinggal menunggu lawan di partai final, yakni antara Inggris atau Argentina.

Duel Inggris vs Argentina dijadwalkan berlangsung di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, Kamis (16/7/2026) pukul 02.00 WIB.