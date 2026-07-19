Spanyol vs Argentina: Lionel Messi Ternyata Pernah Menghukum Luis de la Fuente

jpnn.com - Luis de la Fuente memiliki alasan tersendiri mengapa Spanyol tidak akan menempel ketat megabintang Argentina Lionel Messi pada final Piala Dunia 2026.

Pengalaman pahit yang dialaminya bertahun-tahun lalu membuat sang entrenador memilih pendekatan berbeda saat kembali berhadapan dengan pemain berjuluk La Pulga itu.

Spanyol dijadwalkan menghadapi Argentina pada partai puncak Piala Dunia 2026 di Stadion New York New Jersey Senin (20/7/2026) dini hari WIB.

Salah satu tantangan terbesar La Roja tentu datang dari Messi yang tampil luar biasa sepanjang turnamen.

Kapten Argentina itu sudah membukukan delapan gol dan empat asis. Catatan tersebut membuatnya menjadi ancaman utama yang wajib diantisipasi lini belakang Spanyol.

Meski demikian, De la Fuente memastikan dirinya tidak akan menginstruksikan satu pemain untuk terus mengikuti pergerakan Messi selama pertandingan.

Keputusan itu bukan tanpa alasan. Pelatih berusia 65 tahun tersebut mengaku pernah mencoba strategi serupa ketika masih menangani tim junior Sevilla menghadapi Barcelona yang diperkuat Messi muda di ajang Copa del Rey.

"Saya punya cerita menarik tentang Lionel Messi. Waktu itu saya melatih Sevilla di level junior dan kami menghadapi Barcelona di Copa del Rey. Sebelum pertandingan, semua orang membicarakan seorang anak bernama Messi," ucapnya.