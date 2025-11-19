Spanyol vs Turki: La Furia Roja Lulus ke Piala Dunia Meski Bermain Imbang 2-2

jpnn.com - JAKARTA - Duel Spanyol vs Turki pada pertandingan terakhir Grup E Kualifikasi zona Eropa di Stadion de la Cartuja, Sevilla, Selasa waktu setempat berakhir imbang 2-2.

Kedua gol Spanyol dicetak oleh Dani Olmo dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Deniz Gul dan Salih Ozcan menjadi para pencetak gol Turki, demikian catatan UEFA.

Meski bermain imbang, Spanyol memastikan satu tiket ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko.

Hasil imbang ini sudah cukup membawa Spanyol menempati peringkat pertama klasemen Grup E dengan 16 poin dari enam pertandingan dan sekaligus lulus langsung ke Piala Dunia 2026.

Turki dengan 13 poin dan peringkat kedua Grup E akan menentukan nasibnya dalam playoff zona Eropa.

Spanyol unggul cepat berkat gol Dani Olmo setelah menerima umpan dari Marc Cucurella pada menit keempat.

Olmo hampir menggandakan keunggulan Spanyol tetapi peluang-peluangnya gagal menjadi gol.

Turki menyamakan kedudukan lewat tendangan voli Deniz Gul pada menit ke-42 sehingga berubah 1-1.